Licenziato il tecnico dell’Africa Sports per molestie sessuali alle sue giocatrici

Ennesimo scandalo sessuale nel mondo del calcio, questa volta in Costa d’Avorio . Il tecnico dell’ Africa Sports di Abidjan , Makadi Tourè , è stato esonerato per molestie sessuali nei confronti delle sue giocatrici. Questa, infatti, l’accusa da parte delle calciatrici, tra loro anche minorenni. La vicenda è stata portata alla luce dal giornalista francese Romain Molina.

Si è scoperto come il tecnico della squadra femminile abbia inviato messaggi alle calciatrici con delle proposte sessuali. Le giocatrici in cambio avrebbero avuto aiuti per farsi strada nel mondo del calcio. La Federcalcio ivoriana ha aperto un’indagine nei confronti di MakadiTourè. Le giocatrici, intanto, potranno avvalersi di un avvocato in caso di azione legale nei confronti del tecnico.