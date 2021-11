Liverpool, il derby fa fronte comune per Ava: “Mai più coltelli nella nostra città”

La sensibilità di una popolazione scossa dalla morte della piccola Ava White

La morte di Ava ha turbato profondamente la popolazione del Merseyside e Peter MacFarlane, tifoso dell'Everton di Childwall sta collaborando con il suo amico Tim Edwards, tifoso dei Reds, per produrre lo striscione che vogliono sia drappeggiato ed esibito in casa e in trasferta, ma in particolare durante il derby Everton-Liverpool Goodison Park del 1' dicembre, quando gli occhi del mondo del calcio si abbasseranno su Liverpool. Peter ha detto a ECHO: “Quando ho sentito parlare di Ava, ho parlato con Tim per chiedere se potevamo fare qualcosa per mostrare di nuovo quella solidarietà come città tra i due gruppi di fan. È qualcosa che ha colpito l'intera città. È una situazione orribile".