Lo Sturm Graz volta pagina dopo gli incidenti del derby: tifosi espulsi e zero biglietti per il ritorno

Giovedì scorso si sono verificati duri scontri in occasione del derby di Graz in coppa d'Austria fra Sturm Graz e Grazer AK.

rmgrup

Prima dell'inizio della partita, i sostenitori dello Sturm hanno attaccato una tribuna dei tifosi del Grazer AK. Dopo la partita, i disordini tra i fra le due curve di tifosi sono continuati.

Lo Sturm adotta “misure radicali”

Il consiglio direttivo dell'SK Sturm, con i principali rappresentanti della scena dei tifosi in presenza, si è riunito domenica e lunedì per affrontare gli incidenti del derby. "Mi rammarico per gli incidenti accaduti intorno al derby di Graz e vorrei scusarmi con le persone innocenti che sono state vittime di violenza. L'SK Sturm è chiaramente contro ogni forma di violenza, questi non sono i valori che il nostro club difende", ha sottolineato martedì in una trasmissione il presidente dello Sturm Christian Jauk.

E inoltre: "Le discussioni - sia all'interno del club che con i rappresentanti della curva - sono state controverse, ma soprattutto produttive e molto orientate ai risultati. Possiamo quindi adottare due misure immediate e di vasta portata che non sono mai esistite prima in questa forma. Lo Sturm si avvarrà delle sue regole interne e imporrà a queste persone il divieto di stadio e revocano la loro iscrizione in conformità con gli statuti del club. Queste persone in futuro non parteciperanno alle partite dell'SK Sturm Graz e saranno escluse dal club".

Inoltre lo Sturm Graz NON richiederà i biglietti per il contingente ospite al prossimo Derby di Graz , di cui GAK ​​è l'organizzatore. Non ci sarà quindi alcun supporto organizzato dei tifosi dello Sturm per la partita, nessun settore ospiti e nessuna coreografia o altre forme di tifoseria da parte dei gruppi dello Sturm. Ulteriori misure sono state discusse martedì in un vertice sulla sicurezza, al quale hanno preso parte politici di Graz, club, società di sicurezza, polizia e dirigenti dello stadio. La massima priorità è un'analisi completa dell'attuale concetto di sicurezza per l'ingresso allo stadio, nonché delle misure strutturali nel settore dei tifosi.

La direzione dello stadio lavorerà con la polizia e i due club per sviluppare un concetto volto a migliorare la situazione attuale e le attrezzature di sicurezza dei settori dei tifosi dal punto di vista della sicurezza. Nei prossimi mesi verranno attuate misure strutturali.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.