Locura a Maiorca: la piazza las Tortugas è chiusa, ma i tifosi sfondano e festeggiano

Il Maiorca ha certificato la sua promozione matematica in Prima Divisione dopo la sconfitta dell'Almería contro il Cartagena. Tutti i tifosi sono scesi per le strade della città e hanno festeggiato con gioia il ritorno nella Liga.

Indossando la maglia del Maiorca, con bandiere, razzi e canti, i tifosi hanno dato libero sfogo alla loro gioia per il ritorno della squadra nella massima serie del calcio spagnolo. Un gruppo di tifosi si era riunito poche ore prima al Visit Mallorca Estadi per assistere alla partita Cartagena-Almería. "Siamo di nuovo in Prima Divisione. È stata dura, troppo. Lontano da noi e molti di voi se ne sono andati. Siamo tornati" , ha scritto il club delle Baleari sui social in riferimento diretto alla chiusura degli stadi e ai soci morti a causa della pandemia.