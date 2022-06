Lokomotiv Lipsia senza tifosi nel prossimo derby casalingo

Per settimane, i video sono stati valutati e i testimoni interrogati. E per il derby di calcio di Lipsia è arrivato il momento dei provvedimenti...

La Federcalcio della Germania nordorientale ha imposto sanzioni draconiane a BSG Chemie e Lokomotiv, le due squadre di Lipsia per i fatti del 7 maggio nel derby vinto 2-1 proprio dal Chemie di Lipsia. Mano pesante soprattutto sulla Lokomotiv Lipsia, che era in libertà vigilata e ora dovrà giocare il prossimo derby casalingo a ottobre a porte chiuse. Inoltre è stata inflitta una sanzione di 8.000 euro.

I teppisti in quella occasione hanno lanciato di tutto contro gli agenti di polizia: doghe, travi, assi, sedie, tavoli interi. Anche il BSG Chemie deve pagare 7.000 euro. Dura per i Leutzscher la sanzione di un derby a porte chiuse, sospeso fino al 30 giugno 2023 in libertà vigilata. Dalla curva Lokomotiv erano partiti razzi e fumogeni che avevano portato alla sospensione temporanea della gara.