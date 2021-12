Lowland League, Glasgow: rinviato anche il derby fra Rangers B e Celtic B

Rinviato il derby Old Firm tra le squadre B di Rangers e Celtic.

L'incontro, che sarebbe stato il primo tra le due squadre in Lowland League, era in programma proprio per oggi, 31 dicembre. Tuttavia, è stato annullato e verrà riprogrammato in un tempo che consentirà ai giovani dei due club di Glasgow giocare davanti a "un grande pubblico".

Un comunicato dei Light Blues ha dichiarato: "I Rangers possono confermare che la partita Old Firm B in programma il 31 dicembre è stata rinviata. I biglietti acquistati possono essere conservati e utilizzati per il nuovo appuntamento. Una nuova data verrà comunicata a tempo debito. Uno degli obiettivi e dei vantaggi chiave del nostro coinvolgimento nella Lowland League è quello di esporre i nostri giovani giocatori a giocare di fronte a grandi folle durante le partite, in particolare nell'Old Firm. Non vediamo l'ora di riprogrammare questa partita e ringraziamo i tifosi per la loro comprensione".