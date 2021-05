Madrid dedica una strada alla leggenda: a Vicálvaro ecco la via Ferenc Puskás

Inaugurata a Madrid una via dedicata alla leggenda ungherese nel quartiere di El Cañaveral. All’evento presenti, oltre a Butragueño, anche nipote e pronipote di Puskás

Davide Capano

Emilio Butragueño, Amancio Amaro, Katalin Toth, l’ambasciatore d’Ungheria in Spagna, e Péter Szijjártó, il ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese, hanno inaugurato in settimana a Madrid la via dedicata a Ferenc Puskás, situata nel quartiere di El Cañaveral, distretto di Vicálvaro. All’evento hanno partecipato anche la nipote e la pronipote della leggenda morta nel 2006.

El Buitre, direttore delle relazioni istituzionali della società madridista, ha affermato nell’occasione come Puskás sia stato una figura essenziale nel percorso di crescita del Real Madrid e che la leggendaria storia del club non può essere capita senza di lui. Per il dirigente “Ferenc era un membro di una generazione indimenticabile che ha contribuito a far diventare il Real Madrid un mito”.

Puskás ha giocato 262 partite ufficiali con il Real Madrid ed è diventato il sesto miglior realizzatore di sempre della squadra con i suoi 242 gol.

L’attaccante magiaro ha indossato la casacca dei blancos tra il 1958 e il 1967, vincendo tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, cinque Liga e una Coppa di Spagna. Inoltre è stato quattro volte Pichichi, il miglior marcatore del campionato spagnolo, e tre volte capocannoniere della massima competizione europea.

Lo storico goleador non è l’unico calciatore a cui è stata intitolata una via in Spagna. Infatti, ci sono fino a 50 strade dedicate a personaggi del calcio, come riporta As. Ad esempio, Iker Casillas ha un viale a Móstoles. Altri casi: Manuel Pellegrini, Luis Aragonés, Andrés Iniesta, Juan Gómez 'Juanito', José Antonio Camacho (ne ha fino a quattro a Murcia), Vicente del Bosque…