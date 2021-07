Maradona, inaugurata in Messico la seconda chiesa del mondo a lui dedicata

L’Iglesia Maradoniana de Mexico si trova a San Andrés Cholula ed è stata creata dall'uomo d'affari Marcelo Buchet in onore del Pibe de Oro

Il Messico ha inaugurato una chiesa dedicata a Diego Maradona nel comune di San Andrés Cholula, a circa 14 chilometri da Puebla. È la seconda che esiste, perché dal 1998 ce n’è una a Rosario, in Argentina. L’Iglesia Maradoniana de Mexico si trova non molto lontano dal Santuario della Virgen de los Remedios.

Entrando nel posto, c’è un percorso “all'altare” in erba sintetica, mentre ai lati ci sono sedie per i “parrocchiani”, decorate con maglie di diverse squadre e nazionali di tutto il mondo. Inoltre, alle pareti sono visibili le immagini più emblematiche di Diego in vita: l’incontro con Fidel Castro, Lionel Messi e Papa Francesco, oltre alle copertine di diversi quotidiani del giorno dopo la dipartita.

Il creatore e fondatore Marcelo Buchet ha raccontato a ESPN che questa idea era nella sua testa da molti anni, ma la progettazione di questo luogo è stata realizzata appena morto Maradona: “Questo progetto è in buona fede, perché nulla sarà venduto e chi vorrà acquistare un souvenir pagherà il giusto prezzo, perché questo spazio è stato creato per ricordare la vita di Maradona e il suo contributo. Inoltre, intende promuovere il turismo, perché durante il tempo in cui il visitatore soggiorna, può gustare un caffè o un mate”.

Marcelo Salvador Buchet ha condiviso la sua passione per il calcio, da buon argentino, rivelando che nel 2018 ha incontrato Diego quando era direttore tecnico della squadra messicana Dorados de Sinaloa, provando grande emozione e sognando di “essere grande come il suo idolo”. L’uomo d’affari ha anche ricordato di avergli consegnato una lettera, in cui descriveva la sua ammirazione e lo riconosceva come il miglior giocatore del suo paese nel Mondiale 1986, giocato in Messico. Lì, Maradona e l’Argentina hanno alzato la Coppa del Mondo, la seconda nella storia dopo il 1978.

Intanto, nonostante la chiesa maradoniana abbia aperto soltanto questa settimana, si è già avuta un’ottima risposta da parte di fan e curiosi che passano di lì, “elevano preghiere”, ammirano le immagini e hanno “momenti di riflessione”, nella tranquillità del tempio messicano dedicato al Diez.