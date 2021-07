Marino Bartoletti lascia Facebook: troppi insulti dai soliti “haters”

Marino Bartoletti, storico giornalista sportivo, costretto a lasciare i social. Nonostante la grande disponibilità al dialogo, troppi gli insulti dai soliti leoni del web

Bartoletti non è il primo personaggio a lasciare i social, e non sarà ahi noi nemmeno l’ultimo. Questi alcuni estratti della lunga e toccante lettera: “Speravo che la pagina fosse più contagiosa sul piano della civiltà. Ho trovato tanti compagni di viaggio, vero, ma ho anche trovato una massa di personaggi volti all’infelicità, oltre che alla maleducazione”. Lo stesso ha poi notato come ogni cosa scritta diventava pretesto per attaccare, come se ci fosse già la risposta polemica pronta. Un film già visto tante, troppe volte..