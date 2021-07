Mercato Barcellona, è derby con la Juve – Pjanic sui social: “Calma”

I bianconeri sarebbero pronti a riportare a Torino Miralem Pjanic nonostante i segnali contrastanti degli ultimi giorni, ma lui lancia un segnale sui social

Non è una novità quella che in questi giorni arieggia in casa Juve. I bianconeri sarebbero pronti a riportare a Torino Miralem Pjanic nonostante i segnali contrastanti degli ultimi giorni. La mossa attuata dal tecnico catalano che ha scelto di schierare il giocatore nell'amichevole contro il Nastic ha confuso un po’ le idee. Intanto sul centrocampista sembra esserci anche il Tottenham che, guidato dall'ex direttore bianconero Paratici, è pronto a fare un'offerta favorevole.