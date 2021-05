Messico, l’America in semifinale ma quattro giocatori fanno festa con donne e liquori…

Secondo il quotidiano "Récord", quattro calciatori dell'America di Città del Messico hanno saltato i protocolli fissati dalla MX League dopo essere stati visti festeggiare con donne e alcol.

Nonostante il tasso di vaccinazione continui ad aumentare nella maggior parte dei paesi del mondo, il coronavirus è ancora molto presente e sempre più persone continuano ad essere infettate ogni giorno. In Messico la situazione è particolarmente complicata e bisogna stare molto attenti a tutto. Ma non mancano i casi in cui alcuni si comportano piuttosto male e questo è un vero problema.