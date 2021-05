Mezzo Independiente bloccato in aeroporto: ma a Bahia si è giocato lo stesso…

Prima il rinvio, poi la disputa della partita: l'Independiente senza 8 giocatori ha giocato e pareggiato in Copa Sudamericana in Brasile

Le autorità sanitarie brasiliane hanno negato l'ingresso a 8 giocatori, l'allenatore e membri dello staff dell'Independiente che erano in viaggio per giocare a Bahia in Copa Sudamericana. La partita è stata disputata ed è terminata 2-2, mentre i giocatori bloccati hanno dovuto vivere le loro solite emozioni dal terminal dell'aeroporto.

Per l’Independiente la marcia di avvicinamento al calcio d’inizio della sfida con il Bahia si è trasformata in un’autentica odissea. I problemi per la squadra argentina sono iniziati non appena tutti i membri della spedizione in Brasile hanno messo piede all’aeroporto di Salvador. L’Anvisa, agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, non ha infatti permesso l’accesso nel Paese di dieci elementi del gruppo squadra risultati ancora positivi al Covid-19.