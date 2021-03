MLS, riecco Jimi Hendrix: sulle maglie dei Seattle Sounders!

I Seattle Sounders lanciano una nuova seconda maglia per “onorare” l’emblematico chitarrista concittadino

Davide Capano

I Seattle Sounders, team della Major League Soccer, hanno presentato “The Jimi Hendrix Kit”, una nuova maglia che la squadra utilizzerà nella stagione 2021/22 del campionato americano. Il kit, che sarà la seconda divisa del club, si ispira al leggendario chitarrista Jimi Hendrix, nato proprio nella città di Seattle e morto nel 1970. “Non potremmo essere più orgogliosi di presentare il ‘Jimi Hendrix Kit’ – ha dichiarato Peter Tomozawa, proprietario e responsabile delle operazioni commerciali della società in una nota ufficiale –, una vera unione di sport, musica e cultura pop. L’eredità di Jimi risplende non solo a Seattle, dove è nato e cresciuto, o per i Sounders che da anni hanno fatto della sua iconica versione di ‘All Along The Watchtower’ una tradizione, ma attraversa tutto il mondo”.

“Nella sua breve vita – confida Tomozawa – Jimi ci ha regalato il suo immenso talento e, inoltre, il suo spirito generoso. Volevamo che questo completino potesse incorporare la sua personalità colorata e creativa e allo stesso tempo usarla come piattaforma per fare del bene, come avrebbe fatto lui”.

Infatti i proventi ricavati dalla vendita dei primi trenta giorni serviranno a supportare cinque associazioni non profit di Seattle: The Jimi Hendrix Park Foundation, The Museum Of Pop Culture (MoPOP), The Northwest African American Museum, Rave Foundation e il Tacoma Public Schools Indian Education Program.

La maglia tributo è stata realizzata da Adidas e combina viola, arancione e giallo, colori psichedelici, legati al rock. Inoltre, nell’angolo sinistro della parte anteriore, è possibile vedere una rappresentazione della firma autentica di Hendrix in giallo.

Mentre sul girocollo le parole della canzone “Straight Ahead” che dice “We got to stand, side by side”, proprio a simboleggiare il legame di fedeltà tra i leader, i calciatori e i tifosi dei Seattle.

Infine è stata Janie Hendrix, la sorella presidente e CEO del marchio Experience Hendrix LLC, a esprimere la sua felicità per l’omaggio compiuto dai Sounders: “Seattle è stata e sarà sempre la casa di Jimi e anche i Sounders appartengono alla città. Collaborare con loro per creare una maglia è stato il nostro modo di giocare tra le fila della nostra squadra locale. Vogliamo celebrare due eroi locali e, allo stesso tempo, supportare una causa che unisce tutti. Jimi teneva molto ad onorare le proprie radici e questa avventura ci permette di dare indietro qualcosa alla comunità che così tanto amava. Sono certo che anche lui ne sarebbe orgoglioso”.