Morti sospette di tifosi, il Governo anticipa di tre ore i due derby di Montevideo…

La Federcalcio uruguaiana (AUF) ha deciso di anticipare i due derby amichevoli tra Nacional e Peñarol per motivi di sicurezza, come richiesto dal Ministero dell'Interno.

I due derby di Montevideo che Nacional e Peñarol giocheranno nell'ambito della preseason 2022 si giocheranno prima del previsto, dopo una richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno uruguaiano per motivi di sicurezza. Lo hanno annunciato fonti della Federcalcio uruguaiana (AUF), che questa volta non sarà incaricata di organizzare le suddette partite dopo un rapporto della sua Commissione di sicurezza sui recenti episodi di violenza presumibilmente legati a entrambi i gruppi ultras. In linea di principio, le partite previste per il 22 e 26 gennaio sarebbero state alle 21:30 ora locale (00:30 ora italiana); tuttavia, la richiesta governativa ha portato a modificare l'ora di inizio di entrambe le gare alle 19:00 ora locale (22:00).

Il primo derby si giocherà allo stadio Centenario, a Montevideo, mentre il secondo sarà al Domingo Burgueño Miguel, nel dipartimento di Maldonado, nel sud-est del territorio uruguaiano. Il ministro dell'Interno uruguaiano Luis Alberto Heber ha dichiarato in una conferenza stampa il 13 gennaio che è stato considerato anche l'annullamento delle due partite, dopo che due persone sono state uccise in eventi su cui le autorità stanno ancora indagando e non hanno ancora escluso che possano essere collegate al calcio. Secondo la stampa locale, nella prima di queste circostanze è morto un tifoso del Nacional condannato per l'omicidio di uno di Peñarol nel 2016. In un secondo caso, è morta una persona che indossava abiti Peñarol quando è stato ucciso. I due derby faranno parte di una preseason iniziata questo lunedì con le vittorie delle due più grandi squadre del calcio uruguaiano.