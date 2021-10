NEC, giovane Under 18 partecipa ai disordini dopo il derby con il Vitesse: fuori dalla società!

Il NEC Nijmegen ha immediatamente messo fuori rosa un giovane della sua squadra Under 18. Il giocatore è stato coinvolto nei disordini fuori dallo stadio NEC dopo il derby contro il Vitesse (0-1).

"Questo comportamento non fa parte degli standard e dei valori che diffondiamo come club e prendiamo le distanze dal comportamento che ha mostrato. Per questo abbiamo informato il giovane giocatore che non c'è più posto per lui nella nostra accademia giovanile", ha dichiarato al Gelderlander un portavoce del NEC Nijmegen. Le immagini mostrano che il giovane giocatore del NEC è complice della distruzione di un furgone della polizia. La polizia è stata in seguito anche in grado di confermare al club di Nijmegen che si trattava del giocatore in questione.