Nicolò Napoli a Craiova per l’8′ volta, ma all’aeroporto trova gli ultras: “Scusaci, ma non ti vogliamo”

Nicolò Napoli, apostrofato dai tifosi della FCU quando è arrivato a Craiova: “Siamo stanchi! Lasciaci in pace!”

L'ex difensore della Juventus Nicolò Napoli, oggi 59enne, è atterrato a Craiova per diventare allenatore della FCU, ovvero il Fotbal Club U Craiova 1948 attualmente terzultimo nella Serie A rumena. Per l'ottava volta! Ma ieri sera gli ultras del club lo hanno "accolto" all'aeroporto, dicendo che non lo vogliono al comando. L'ottava volta. Deve essere un record mondiale.

"Siamo stanchi di questa telenovela, dai, dai! Non abbiamo niente a che fare con te personalmente, non abbiamo niente a che fare con te come essere umano. Ma non ti vogliamo più. Siamo stanchi. Lasciaci, fratello. Lasciateci ...", ha detto a Napoli Sorin Chipeșu, uno dei leader della curva, aggiungendo che i tifosi non si fidano che possa avere risultati nel massimo campionato rumeno, dopo essere stato esonerato sia in seconda divisione che in terza.