Niente simulazione nel derby di Siviglia, Lopetegui: “Jordan non si sentiva bene e gli ho detto…”

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha ripercorso i fatti accaduti a Joan Jordán nel derby. Nonostante le accuse del Betis, il tecnico del Siviglia insiste di aver detto al suo giocatore di andare a terra dopo aver visto le sue condizioni...

Continua la polemica sul Gran Derbi di copa del Rey tra Betis e Siviglia. Dopo la perizia del Betis in cui assicurava che tutto era un'invenzione del Siviglia, ecco alla ribalta Julen Lopetegui. L'allenatore basco è andato a "COPE" per spiegare la sua versione dei fatti, dopo che il Betis ha assicurato che Lopetegui stesso aveva esortato Joan Jordán a gettarsi a terra per annullare la partita: "C'è stata un'aggressione, ho manifestato immediatamente all'arbitro che le condizioni per continuare a giocare non c'erano più. Joan Jordán iniziava a sentirsi peggio e l'ho esortato a sedersi e a farlo vedere dal medico. Questo è tutto quello che è successo", ha assicurato.

Lopetegui si è concentrato sull'episodio: "Il bastone poteva far male e infatti lo ha fatto. Mi sembra una sfumatura perversa, assolutamente perversa, sostenere il contrario. Se iniziamo a mistificare, ci sbagliamo tutti. Quello che è successo è stata un'aggressione, che un giocatore si è sentito male e abbiamo invitato il nostro medico a vederlo. Non c'è assolutamente nient'altro", ha rimarcato Lopetegui. L'allenatore del Siviglia ha voluto anche chiarire le parole dopo l'eliminazione: "Non si può demonizzare una vittima in nessun tipo di violenza. Punto. La violenza non può essere quantificata o confrontata. Non credo nel punire i club, perché non puoi controllare un singolo, un pazzo. I tifosi del Betis sono meravigliosi e dover pagare tutti per un gesto isolato non è la soluzione. Ma quando accadono certe cose, tolleranza zero, zero, in qualsiasi campo in Spagna e contro qualsiasi rivale", ha detto.