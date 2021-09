Nizza, il derby della vergogna: il Marsiglia spera nella vittoria a tavolino

A due settimane dalla prima udienza davanti alla commissione disciplinare della Lega professionistica, l'OM spera di vincere la causa e la gara. Il club marsigliese crede che un altro risultato dimostrerebbe che la violenza è giusta.

Alla vigilia del verdetto della Lega professionistica francese, l'OM spera di vincere la causa dopo gli incidenti avvenuti contro il Nizza il 22 agosto all'Allianz Riviera. Ricordiamo che diversi oggetti erano stati lanciati in direzione di Dimitri Payet. Uno di loro ha persino colpito alla schiena il giocatore del Marsiglia. Ciò aveva provocato la rabbia del numero 10 che ha ritirato la bottiglia in direzione dei tifosi del Nizza. Di conseguenza, decine di tifosi del Nizza hanno invaso il campo per lottare con i giocatori dell'Olympique. Nel corso della prima udienza, il 25 agosto, sono state adottate le prime sanzioni in via provvisoria: l'Allianz Riviera condannata alla totale chiusura delle porte e alla squalifica di Pablo Fernandez, preparatore atletico dell'OM, ​​che ha inferto un colpo ad un tifoso del Nizza.

A seguito di tutti gli incidenti avvenuti, l'OM ha potuto quindi rallegrarsi che nessuna decisione fosse stata presa contro il club marsigliese a seguito del rifiuto di riprendere la partita. In effetti, l'OM non ha perso la partita per forfait e il punteggio della partita non è stato omologato dalla Lega. Secondo le informazioni in possesso de La Provence, l'OM ritiene che la vittoria dovrebbe essere sua. Qualsiasi risultato diverso da quello sarebbe necessariamente deludente poiché internamente al club si stima che "dare punti al Nizza sarebbe come un premio alla violenza". Tuttavia, il regolamento della LFP potrebbe andare in una direzione favorevole al Nizza poiché l'articolo 541 indica che "il club ospite è ritenuto responsabile degli incidenti che possono verificarsi all'interno del recinto dello stadio a causa dell'atteggiamento dei suoi giocatori, educatori, capi e spettatori o l'inadeguatezza dell'organizzazione” . Resta da vedere quali decisioni verranno prese domani...Poco dopo l'incontro, Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha annunciato che anche l'arbitro della partita Benoît Bastien non era favorevole alla ripresa della partita a causa della mancanza di sicurezza nello stadio di Nizza.