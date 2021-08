Nizza, le macerie dopo il derby: curva chiusa 4 partite, reti antiproiettile e un arresto

I primi provvedimenti dopo lo shock di Nizza-Marsiglia

Dopo gli incidenti che hanno portato all'interruzione della partita tra Nizza e Olympique Marsiglia, il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalès conferma la decisione di chiudere la curva sud dello stadio Allianz Riviera per quattro partite. All'indomani del disordine causato dall'irruzione dei tifosi del Nizza contro il Marsiglia, la Lega ha annunciato per domani la convocazione dei due club in commissione disciplinare. Le sanzioni saranno inevitabilmente pronunciate contro il Nizza, i cui sostenitori ammassati in curva hanno causato il caos. Mentre un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Nizza, la giustizia si occuperà di questo caso con risonanza nazionale. Un uomo di 28 anni, "sostenitore del Nizza" secondo la procura di Nizza come conferma il procuratore Xavier Bonhomme che ha aperto diverse indagini per accertare le responsabilità, è stato arrestato lunedì a Mandelieu e posto sotto custodia della polizia. È sospettato di aver colpito un giocatore del Marsiglia. "Mi riservo di sporgere denuncia", ha annunciato il ministro dello Sport Roxana Maracineanu su Franceinfo: "Mi auguro che la giustizia possa continuare con calma il suo lavoro e che siano previste sanzioni penali nei confronti di coloro che verranno designati come colpevoli e attendo".