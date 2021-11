Non solo Amburgo-St. Pauli: rissa di massa e 50 fermati anche per il derby regionale amburghese

Operazione di polizia su larga scala ad Amburgo: rissa di massa dopo un derby di calcio

Dal punto di vista sportivo, il derby di Regionalliga tra il FC Teutonia Ottensen di Amburgo terzo in classifica e l'Altonauer Football Club von 1893, sempre di Amburgo ma ultimo in graduatoria, è ad alto tasso di rivalità in una città in cui non esistono solo il St. Pauli e l'Hamburger SV. Gli Ottensiani, che giocano le partite casalinghe allo stadio Hoheluft, hanno battuto il club di Griegstrasse per 5-1 domenica 21 novembre. Ma dopo la partita c'è stata una rissa di massa.