Derby di C a Catania, Pre-derby del cuore a Palermo: la Sicilia prima di tutto

Alla vernice dell'evento l’intervento dell’artista Roy Paci, della "Iena" Ismaele La Vardera e degli assessori comunali allo sport di Palermo e Catania, rispettivamente Paolo Petralia e Sergio Parisi.

Il 12 dicembre andrà in scena il derby di Sicilia fra Catania e Palermo: il giorno prima ci sarà uno show per raccogliere fondi in favore delle persone colpite dal nubifragio di Catania. Sarà un "prederby del cuore" con l’intento di sostenere una sola squadra: la Sicilia.