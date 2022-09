Ok del giudice, i due capi-curva del Boca Juniors possono entrare allo stadio per il Superclasico

Il governo ha cercato di impedire il loro ritorno, ma i due capi-popolo ci saranno. Predisposto allora un maxi piano di sicurezza per la loro riammissione, proprio in occasione del Superclasico Boca-River.

I due supertifosi erano stati banditi più di sei anni fa e la loro squalifica dallo stadio doveva durare fino all'aprile 2023, tuttavia il magistrato ha accettato la tutela presentata dagli avvocati di Di Zeo e Martín e permesso loro di assistere al match nella zona Brandsen 805. Il ministero della Sicurezza ha impugnato la sentenza del giudice e ha riferito che manterrà il diritto di ammissione, che è ancora in vigore e grava su Di Zeo e Martín, i due barra bravas del Boca. La Gazzetta Ufficiale all'epoca riportava: "Rappresentano una vera e concreta accusa di un atto criminale che comporta l'accertamento della paura e l'attacco alla tranquillità che dovrebbe prevalere in uno spettacolo pubblico di presenze di massa".

Ma alla fine sembra proprio che i due capi-curva saranno in grado di entrare alla Bombonera, per cui è scattato il piano sicurezza. A tal proposito è stato redatto uno schema che avrà 1.200 agenti della Polizia Municipale distribuiti a La Bombonera e zone limitrofe, ma che avrà specifici rinforzi con telecamere e videosorveglianza in tempo reale in tutta l'area di Casa Amarilla e fondamentalmente all'ingresso al cancello 14 dello stadio, da cui di solito entrano gli ultras del Boca.