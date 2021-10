Olanda, derby del Limburgo sospeso: fuochi d’artificio in campo e cariche della Polizia

Intervenuta la Polizia in assetto antisommossa allo stadio di Maastricht. Fino a questo momento non sono ancora stati effettuati arresti. Nel 2017 per un derby salvezza fra le due squadre gli arresti furono 6.

Redazione DDD

Il derby del Limburgo tra MVV Maastricht e Roda Kerkrade è stato sospeso ieri sera, nella serata di venerdì 29 ottobre. Dopo che i fuochi d'artificio sono arrivati dalla curva al campo, l'arbitro Joey Kooij ha deciso poco prima dell'intervallo di mandare giocatori e personale negli spogliatoi. La partita è stata definitivamente interrotta dopo un periodo di riflessione, trascorso senza successo. L'allenatore del Roda Jurgen Streppel aveva già lanciato l'allarme prima della gara: “Teniamo tutto sotto controllo. Se devo essere onesto, sono preoccupato. La gente passa quasi davanti al nostro spogliatoio e c'è un solo inserviente. Sì, ragazzi... Speriamo che vada tutto bene...".

Prima del fischio d'inizio, i tifosi dell'MVV avevano già generato un notevole fumo con le torce e i tifosi di Roda hanno lanciato fuochi d'artificio sul campo prima dell'intervallo. Non è certo la prima volta che le cose vanno male in un match tra MVV e Roda. All'inizio del 2020, l'incontro a Kerkrade è stato interrotto due volte a causa dei fuochi d'artificio. Ieri sera, i poliziotti hanno caricato con i manganelli e la situazione si è fatta bollente, fino alla decisione di interrompere definitivamente il match. La sfida tra MVV e Roda è uno dei derby più sentiti del calcio olandese e gli incidenti tra le due tifoserie sono una spiacevole abitudine.