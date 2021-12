Olanda, derby frisone schok: tecnico Cambuur con una cisti in testa, lo striscione dei rivali

L'Heerenveen solidarizza con il tecnico rivale, dopo lo striscione orribile di "alcuni individui isolati".

Redazione DDD

Con un boia e il testo "Cambuur ti fa venire il mal di testa", uno striscione scandaloso ha chiamato in causa l'allenatore malato del Cambuur Henk de Jong, che è attualmente assente a causa di una ciste alla testa. I tifosi dell'Heerenveen hanno appeso lo striscione in vista del derby frisone di domenica pomeriggio 19 dicembre (ore 12.15). “Prendiamo le distanze, si tratta di un'azione riprovevole da parte di pochi individui. C'è molto rispetto per Henk. La maggior parte dei tifosi quindi la pensa in modo molto diverso", afferma un portavoce dell'SC Heerenveen. In risposta allo striscione, l'SC Heerenveen ha anche appeso uno striscione nel proprio stadio, in cui il club afferma che "la salute è al di sopra della rivalità".

Quasi sicuramente al Cambuur (7' nel campionato olandese con 27 punti, 5 più dell'Heerenveen) mancherà De Jong per molto tempo. Mancava già contro Vitesse e Willem II e, secondo il club, dovrebbe restare assente per un periodo più lungo. De Jong è attualmente oggetto di ulteriori esami e da lì inizierà un processo di trattamento, ha fatto sapere il Cambuur. "Ora vedremo come possiamo trattare al meglio la cisti nella mia testa e supponiamo che tutto andrà bene. Fino ad allora, ho piena fiducia nei giocatori e nello staff tecnico per continuare la linea scelta", ha commentato il tecnico De Jong.

Il Derby frisone riguarda le partite tra SC Cambuur e SC Heerenveen. Questi due club sono gli unici club della provincia Friesland, per un derby settentrionale olandese molto sentito. Il Cambuur è espressione dal capoluogo di provincia Leeuwarden e da lì ottiene anche gran parte dei suoi sostenitori. Heerenveen è un posto più piccolo, ma il club riesce ad attirare sostenitori dalla regione in maniera più ampia. Questo può essere dedotto più o meno anche dalle divise di entrambe le squadre. Cambuur gioca in giallo e blu, i colori della città di Leeuwarden. Heerenveen gioca in uniforme blu e bianca con lame floppy, che sono un riferimento alla regione. La distanza tra Heerenveen e Leeuwarden è di circa trenta chilometri. Per questo motivo, i tifosi di entrambi i club si chiamano anche "DKV", ovvero a trenta chilometri di distanza. I tifosi di entrambi i club generalmente si considerano grandi rivali, anche se l'Heerenveen vanta anche una accesa rivalità con il Groningen.