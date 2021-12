Osagi ha giocato nelle due squadre del derby di Valencia: assassinato a 23 anni alle Bermuda

La tragedia incombe sulla città del Turia, Valencia. Osagi Bascome, che è stato un giocatore delle giovanili di Valencia e Levante, è stato pugnalato a morte all'età di 23 anni nelle sue isole natali, le Bermuda.

Bascome, che dopo aver attraversato la Spagna è andato al Bristol City, è stato accoltellato a morte fuori da un locale nelle sue Bermuda: "Dobbiamo ascoltare tutti quelli che erano alla festa tenutasi sabato sera alla Fun Zone di St David's, ma in questo momento le persone che erano sul posto non stanno collaborando. Sappiamo che le persone hanno visto cosa è successo e le incoraggiamo a fare la cosa giusta per Osagi e a raccontarci cosa è successo", ha detto l'ispettore Det Cheif.