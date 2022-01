Paola Ferrari sempre in ebollizione, novità: “Lascio Rai Sport ma non la Rai…”

Prima il Qatar, poi si vedrà...

Risale a qualche mese fa lo sfogo di Paola Ferrari, quando al magazine Oggi aveva rivelato che avrebbe lasciato definitivamente la Tv dopo il mondiale in Qatar. Sempre temperamentale e ricca di novità, Paola Ferrari ci ha ripensato, confermandolo al portale Italia Oggi: dopo il Mondiale lascerà la redazione sportiva della Rai, ma non l’Azienda: “Non lascerò la tv. La mia idea è quella di lasciare il mio posto a Rai Sport dopo i Mondiali in Qatar, ma di continuare a lavorare in Rai…”.