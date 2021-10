Paolo Casarin: “Tra arbitro e Var mutuo soccorso, non capisco le polemiche”

Quando l'arbitro non vede qualcosa in campo...

Riguardo ai recenti episodi arbitrali controversi, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Paolo Casarin, ex direttore di gara. Come giudica le polemiche post Inter-Juventus e Roma-Napoli? “Secondo me c’è un principio sacrosanto, che forse qualcuno sta dimenticando”. Quale? “Che il Var interviene quando l’arbitro di campo non vede qualcosa. E’ un mutuo soccorso per i direttori di gara. Non capisco, ogni volta, il fondamento delle polemiche”. Per protocollo, tuttavia, il Var non dovrebbe prevaricare sul direttore di gara… “Non ho detto questo. Il Var è uno strumento ausiliare per l’arbitro, che – venendo richiamato – può consultare le immagini di un determinato episodio”.