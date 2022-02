Paura in Sunderland-Burton Albion: malore per un tifoso sugli spalti. Match sospeso e poi ripreso

Momenti di grande tensione e paura durante la gara di League One tra Sunderland e Burton Albion. Emergenza medica allo Stadium of Light per un tifoso sugli spalti che è stato colto da un malore. Il match è stato sospeso e poi ripreso…

Dieci minuti di paura nel primo tempo di Sunderland-Burton Albion, match andato in scena per il 35^ turno di League One. Al 4’ minuto della gara tra i Black Cats e i Brewers il direttore di gara Robert Lewis ha sospeso il match. Il motivo? Un tifoso presente sugli spalti si è sentito male ed è subito scattata l’emergenza medica.

Sono seguiti dieci minuti di grande tensione e paura, con i giocatori che sono rimasti in campo durante questo lasso di tempo. Poi il rientro negli spogliatoi. Le cure mediche al tifoso sono proseguite e, all’interno dello Stadium of Light, i tifosi sono stati informati dell’interruzione del match. La gara è poi ripresa qualche minuto dopo. Il Sunderland ha reso noto l’accaduto sul suo account Twitter e sul tabellone dello stadio durante il match.