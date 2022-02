Paura nel bus del Bahia: ordigno esplode, feriti 3 giocatori. Ma la partita si gioca…

Dal Brasile la notizia dell’esplosione di una bomba sull’autobus del Bahia. Tre giocatori sono stati portati in ospedale. Ma la partita…

Un viaggio per una partita non può prevedere episodi di questo genere. In Brasile, la squadra del Bahia stava viaggiando in autobus: destinazione l’Arena Fonte Nova, per la gara in programma contro il Sampaio Corrêa nella Copa do Nordeste. Durante il cammino una bomba è esplosa all’interno del bus del Tricolor. Tre giocatori della squadra sono stati portati in ospedale: si tratta del portiere Danilo Fernandes,Cirino e Matheus Bahia. Come riporta Globo Esporte, il terzino sinistro Bahia avrebbe riportato dei tagli sulle braccia.