Pidocchi e venditori di calzoni: Salerno e il derby, striscioni duri contro i napoletani

Salernitana-Napoli, il derby degli striscioni

Stanno circolando sui social audio di minacce nei confronti del Napoli e degli spettatori residenti a Napoli...In alcuni audio è annunciata addirittura una caccia all’uomo nei confronti del napoletano o comunque di chiunque non abbia la residenza a Salerno. Nelle strade vicine all’Arechi striscioni già in bella mostra contro i napoletani. Uno, in particolare, si riferisce al primato in classifica del Napoli. «State in testa come i pidocchi". Il commento di Forzaazzurri.net: "Salerno, striscione di pessimo gusto".