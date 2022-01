Post derby duro per il Betis: stadio Villamarin squalificato per 2 giornate!

La delibera costringe il Betis, che ricorrerà in Appello, a cercare uno stadio alternativo che dovrà essere comunicato entro 24 ore.

Il Giudice sportivo spagnolo ha deciso di chiudere il Benito Villamarín con due partite a causa dell'aggressione subita da Joan Jordán, giocatore del Siviglia, durante il derby degli ottavi di finale di Copa del Rey tra Betis e Siviglia lo scorso sabato 15 gennaio. Lo scontro, sospeso al 39' dall'arbitro Ricardo de Burgos Bengoechea quando un tubo di plastica ha colpito il giocatore del Siviglia, è ripreso domenica 16 a porte chiuse, con la vittoria finale del Betis per 2-1. A vedere il Betis in campo neutro a questo punto sarebbero i duelli di campionato contro Villarreal (5 febbraio) e Maiorca (20 febbraio). Potrebbe anche essere il quarto di finale di Coppa (2 febbraio) se il sorteggio imponesse che il Betis giochi in casa. Il Giudice di Gara della Federazione ha deciso così: "Dopo l'incidente verificatosi durante la partita tra Real Betis Balompié e Sevilla FC negli ottavi di finale di Copa del Rey, il Giudice di Gara ha sanzionato la squadra Verdiblanco con la chiusura del suo stadio per le prossime due partite. Si ritiene provato, 'alla luce dei fatti contemplati in questo fascicolo', che le misure adottate dal Real Betis Balompié, SAD, per prevenire incidenti che coinvolgono il pubblico 'si sono rivelate insufficienti'".

La chiusura vale per le prossime due partite che il Betis giocherà in casa: “Entro 24 ore dopo che l'organo disciplinare di primo grado ha emesso la decisione di chiusura di cui al presente articolo, il club sanzionato deve notificare alla Federcalcio spagnola la sede designata per lo svolgimento delle partite che prevedono la sanzione. In caso di omissione di tale obbligo, la Federazione stessa potrà decidere in quale impianto sportivo dovrà essere disputato il numero delle partite interessate dalla chiusura o potrà anche stabilire che la gara si svolgerà presso l'impianto sportivo della rivale". Il Betis ha ora 10 giorni di tempo per presentare ricorso alla commissione per i ricorsi. Il club del Betis aveva già inviato precedenti spiegazioni al Comitato delle competizioni spagnole, che non sono però state prese in considerazione. Il referto medico presentato dal Siviglia sulle condizioni del suo calciatore, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico, ha pesato maggiormente sul giudizio finale. Il Betis ha rilasciato una dichiarazione in cui ha mostrato il suo disaccordo nei confronti della decisione: “Il Betis presenterà il relativo ricorso davanti alla Commissione d'Appello poiché è profondamente in disaccordo con il contenuto della risoluzione, che punisce i suoi oltre 50.000 abbonati per l'azione riprovevole di un singolo individuo. Soprattutto se la sanzione viene confrontata con altre delibere emesse in situazioni simili vissute negli ultimi tempi in altri stadi della Spagna", afferma il club andaluso in una nota. "Il club vuole incrementare in modo particolare il rispetto delle misure di sicurezza adottate in coordinamento con la Polizia nazionale per le proprie partite", aggiunge la nota.