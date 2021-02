Post derby rovente, Arda Turan squalificato 2 giornate: il Galatasaray “Inaccettabile”

Arda Turan è stato squalificato da 2 partite per "tifo violento" negli spogliatoi dopo il derby del Fenerbahçe. Il Galatasaray: "Squalificato senza il referto dell'arbitro e per immagini girate da un telefonino in spogliatoio, inaccettabile"

Redazione DDD

"Dopo il derby vinto contro il Fenerbahçe, Arda Turan, capitano del Galatasaray, protagonista di insulti al Galatasaray e di esultanze smodate sui tavoli dello spogliatoio, è stato squalificato per questi motivi per 2 giornate. Arda ha potuto giocare nella gara di coppa persa contro l'Alanyaspor, ma non potrà essere schierato nella prossima gara di campionato contro il Kasimpasa. Questo il comunicato della Federcalcio turca: "Di seguito si riporta la decisione presa dal Consiglio di Disciplina del Calcio Professionistico nella sua riunione straordinaria del 10.02.2021. Si è deciso di punire Arda Turan con la squalifica di 2 gare ufficiali e con la multa in denaro di 13mila Lire Turche".

Sdegnata la reazione del Galatasaray in un comunicato ufficiale: "L'inaccettabile punizione di due partite inflitte al capitano del Galatasaray Arda Turan sulla base di immagini scattate per telefono contro la sua volontà e servite sui social media senza una fonte certa è la prima nella storia del calcio turco. La scena si è svolta in un'area privata chiusa al pubblico. La punizione inflitta ad atti e discorsi, che non sono inclusi nei referti di arbitri, rappresentanti e rappresentanti di classe superiore, e il cui indirizzo non è noto, è contraria alle norme generali di diritto, diritto penale e anche disciplinare e manca di fondamenti giuridici".