Prima il gol, poi l’espulsione: Anton rovina il derby del Torino Primavera

Un derby iniziato alla grande, grazie al gol firmato Anton, poi il disastro: il difensore si fa espellere e la Juve rimonta, per poi chiudere sul 4-1

Un derby iniziato sotto i migliori auspici per il Torino, grazie alla rete firmata Anton, che al 21' firma il vantaggio granata. Sembra l'inizio di un bel derby per il Torino, ma è proprio lo stesso Anton a complicare tutto. Al 42' infatti, il difensore si fa espellere per un fallo su Turco, ormai lanciato verso la porta: è l'episodio che cambia il match. Poco dopo infatti arriva anche il pareggio bianconero, proprio sul finire di tempo, grazie alla rete firmata Turicchia.

(Photo by Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il primo tempo si chiude cosi in parità, ma con la Juve in superiorità numerica, e nella ripresa i bianconeri dilagano. Merito soprattutto dell'ingresso di Cerri, che appena entrato realizza la rete del 2-1, al minuto 65'. Gol numero 4 in campionato per lui. E' la parola fine al match, anche perché poco dopo arriveranno altri due gol, firmati Hasa e Mbangula. Una brutta disfatta per il Torino, dopo la dolce illusione del vantaggio, e i punti in classifica restano 40. La Juve sale invece a quota 50, a -1 dalla Fiorentina.