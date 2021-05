Primavera, festa doppia Catania: derby vinto sotto gli occhi di Izco e Spolli

Vincere un derby molto sentito ed essere apprezzati dai big: il massimo per i ragazzi del Catania

Che euforia fra i ragazzi della Primavera del Catania. Non solo sono orgogliosi di aver battuto il Palermo 4-1 nel derby siciliano e di aver tolto ai rivali il primato in classifica...Sono anche felici per il fatto che la loro performance è stata seguita da occhi molto importanti....

Erano presenti in tribuna a Torre del Grifo, in occasione di Catania-Palermo 4-1 per il campionato Primavera 3, anche il centrocampista e capitano della prima squadra rossazzurra Mariano Izco, in compagnia di due importanti ex Catania: Nicolas Spolli ed Ezequiel Carboni.