Razzi marittimi e lanci di oggetti al Superclasico: River Plate “Pronti a punire i colpevoli”

Accuse da Riquelme (Boca Juniors): "Quando quelli del River vengono a giocare alla Bombonera, vengono sempre rispettati...". Il River al lavoro per identificare e bannare chi ha lanciato oggetti contro gli avversari.

Razzi luminosi, pacchetti di "razzi stroboscopici" recanti l'etichetta "Razzo rosso Ikaros con paracadute per l'uso su ponti di navi, scialuppe di salvataggio e zattere di salvataggio" sono stati successivamente sequestrati dalla tribuna perquisita dello stadio Monumental. Allo stesso modo, la Procura è stata informata che i registri delle telecamere di sicurezza del River sono al lavoro per determinare chi fosse il responsabile degli attacchi ai giocatori del Boca nel momento in cui hanno lasciato il campo di gioco. Come riportato subito dopo la partita, i partner e i soci della membership Somos River identificati come responsabili di detti incidenti saranno sospesi per un anno.