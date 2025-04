Real Madrid-Arsenal 1-2, Arteta:”Vittoria meritata”

Al temine di Real Madrid-Arsenal 1-2, il tecnico Mikel Artetaha espresso tutta la sua soddisfazione per una serata storica per il club londinese. L'Arsenal torna tra le grandi d'Europa. Con una vittoria per 2-1 in casa del Real Madrid, i Gunners hanno conquistato l’accesso alle semifinali di Champions League, un traguardo che mancava dal 2009.