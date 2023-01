Real Madrid, la polizia indaga sulla curva Ultras Sur per il manifesto nazista nel derby

Non solo Vinicius...

In particolare, sul caso Anna Frank, la polizia ha aperto d'ufficio un'inchiesta che vede dietro i fatti la mano del ​​gruppo Ultrasur. Che giovedì scorso gli ultras, di ideologia neonazista, abbiano utilizzato l'immagine di Anne Frank non è stato casuale. Venerdì 27 gennaio è stata la Giornata Internazionale della Memoria dell'Olocausto. Si rispecchia così, nella commemorazione della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau , simbolo storico della più grande barbarie mai commessa dal genere umano. Ad Auschwitz furono sterminate più di 1 milione di persone, la maggior parte delle quali ebrei, come Anna Frank.