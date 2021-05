Ricordate Fiammetta, la bambina della DAD? Il Cagliari le regala una maglia

Una bellissima sorpresa per la piccola, residente in Trentino ma di origine sarda, divenuta famosa per una foto che ha fatto storia. Il Cagliari le ha donato una maglia

Marco Varini

Una foto particolare, diventata uno dei simboli della DAD e del periodo legato alla pandemia da Covid-19. E’ quella che ha visto protagonista la piccola Fiammetta, di anni 10, che nel periodo di chiusura delle scuole è divenuta famosa per uno scatto davvero particolare: un’immagine che la ritraeva alla scrivania, in compagnia della capre, durante una lezione di didattica a distanza.

Per la piccola della Val di Sole è arrivato ora un graditissimo regalo, direttamente dalla Sardegna, la sua terra d’origine. Il Cagliari infatti, nella persona di Giancarlo Pili (per tutti Lallo), ha portato a Fiammetta una maglia del club rossoblù, per omaggiarla quale esempio di adattamento alle circostanze della vita. Una divisa col numero 12, a simboleggiare la “dodicesima in campo”. La prossima estate, durante il ritiro della squadra arriveranno anche gli autografi.