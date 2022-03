Rivalità a Salonicco no limits: striscione a favore degli imputati Paok per la morte del giovane Alkis

Interrogtatori per lo striscione allo stadio Toumba, nel match tra PAOK e Midtjylland, che ha provocato l'intervento della procura.

Un mese e mezzo fa, Alkis Kambanos, diciannovenne tifoso dell’Aris Salonicco, è stato accoltellato a morte da un fan del Paok, un ventitreenne di origine albanese che è già stato assicurato alla giustizia e ha confessato di essere l’autore materiale del delitto. In occasione della gara con Conference League proprio del Paok a fine febbraio contro i danesi del Midtjylland è apparso uno striscione con la scritta "Brothers Keep Strong" (Fratelli tenete duro) che sembrava un messaggio di solidarietà e di forza dodici imputati per l'omicidio del 19enne Alkis. Questo sospetto ha portato cinque giovani davanti alla Direzione contro la violenza sportiva di Salonicco.