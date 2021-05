Roksana e Ruslan Malinovskyi: “Una maglia per Amelia”, raccolti 5000 euro

Un grande risultato raggiunto grazie alla generosità dei rilanci di chi ha partecipato alle aste

Amelia è una dolcissima bambina ucraina nata ad aprile 2020 ed affetta da una rara malattia genetica, la SMA (atrofia muscolare spinale): per curarla è necessaria una terapia che costa circa 2 milioni di euro. Ruslan e Roksana Malinovskyi, in collaborazione con Chei De La Coriera, hanno deciso di aiutare la piccola e promuovere una raccolta fondi che possa permettere ad Amelia e alla sua famiglia di avere un futuro pieno di gioia e speranza.

Sono state messe all'asta maglie provenienti dallo spogliatoio dell'Atalanta: sono state preparate per le gare ufficiali, autografate, e donate al centrocampista ucraino proprio per la gara di solidarietà. Le quotazioni raggiunte da ogni singola maglia: Malinovskyi 845 euro, Ilicic 735, Muriel 680, Zapata 555, Gosens 550, Freuler 453 e Toloi 421, per un totale di 4.239 euro. Tutti gli importi verranno versati dai vincitori delle aste all’iban del gruppo; poi, in un’unica soluzione e mediante ulteriore bonifico, verranno versati sul conto indicato da Ruslan e Roksana Malinovskyi. All’importo raggiunto dalle aste verrà aggiunto un contributo de Chei De La Coriera, il totale complessivo della donazione sarà di 5mila euro.