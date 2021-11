Romania, andate pure allo stadio…ma durante l’intervallo tutti i tifosi devono uscire!

Universitatea Craiova-FCSB, gara della 17esima giornata del campionato rumeno fra i padroni di casa terzi in classifica e gli ospiti secondi, si giocherà con il pubblico ma solo fino all'intervallo. Poi i tifosi dovranno uscire...

Gli spettatori potranno accedere, al 30% della capienza in base alle norme vigenti anti-Covid, allo stadio in occasione della partita Universitatea Craiova-FCSB solo durante il primo tempo, dato che le autorità rumene hanno deciso che gli stadi chiuderanno agli spettatori dopo le 21.00. In sostanza, all'intervallo, i tifosi verranno cacciati dallo stadio, anche se hanno pagato biglietti e abbonamenti per vedere la partita.