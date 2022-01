Romania, il Mister cerca di salire sul pullman: la security del club lo blocca, la solidarietà della squadra

Tecnico esonerato...dalle guardie del corpo...

Sullo sfondo del conflitto tra la dirigenza del club e il tecnico Ionuț Moșteanu, la partenza del club rumeno del Foresta Suceava, terza serie rumena, per il ritiro invernale in Croazia non è stata risparmiata da momenti di tensione. Il capo allenatore è stato fermato dalle guardie del corpo per salire sull'autobus e i giocatori gli hanno mostrato solidarietà.