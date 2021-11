Rosario, derby e violenza: il Newell’s si barrica e chiude il bar-ritrovo della propria sede

A causa degli ultimi atti di violenza, il Newell's Old Boys ha ordinato la chiusura del settore barbecue, su raccomandazione del Ministero della sicurezza della provincia di Santa Fe.

Le autorità del Newell's Old Boys Athletic Club hanno annunciato che chiuderanno l'area barbecue della propria sede dell'Independencia Park nel cuore di Rosario in Argentina, vista l'ondata di attacchi violenti degli ultimi giorni e ben sapendo che i tifosi rivali cittadini del Rosario Central hanno in animo di reagire all'incendio della propria sede fatto da parte dei tifosi rivali. La decisione segue una raccomandazione del Ministero della sicurezza.

"Il club informa i suoi membri che l'area barbecue della sede del Parco rimarrà chiusa al pubblico", il post sull'account Twitter del Newell's Old Boys. E hanno aggiunto: "Questo provvedimento risponde a una raccomandazione fatta dal Ministero della Sicurezza della Provincia di Santa Fe". La decisione fa parte del ridimensionamento degli attentati perpetrati contro punti e monumenti di entrambi i club locali, iniziata domenica con l'atto vandalico del busto di Isaac Newell, fondatore del lebbrosario e che ha avuto come ultimo episodio l'incendio doloso della sede del Rosario Central a Mitre e Córdoba. In mezzo a tutti questi attacchi, viene presentata come ipotesi di conflitto anche l'esistenza di quattro gruppi che cercherebbero di comandare il bar del Newell's.