Saint Etienne, fumogeni in campo dopo il gol nel derby: doppia squalifica alla Curva

Il lungo post derby fra Saint Etienne e Lione

In un derby del Rodano quanto mai elettrico finito 1-1 lo scorso 3 ottobre contro l'Olympique Lione, i sostenitori dei Verdi del Saint Etienne hanno lanciato due fumogeni sul prato di Geoffroy-Guichard. Inoltre, uno di loro è entrato nel rettangolo verde dopo il pareggio di Wahbi Khazri proprio alla fine della partita.

Un comportamento che non è piaciuto agli organi di governo del calcio francese. Infatti, dopo la riunione della commissione disciplinare, la tribuna Jean Snella (la curva Sud del Saint Etienne) ha ricevuto la sanzione di due partite a curva chiusa, anche se la sanzione è sospesa ed entrerà in vigore se ci saranno altri incidenti. I tifosi potranno quindi recarsi allo stadio venerdì per una partita decisiva contro l'Angers.