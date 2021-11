Salvini, un derby senza pace: Ghali “Bugia mediatica, non ho fatto pace con lui”

Il derby della politica non finisce mai...

Le parole del cantante: “Sono andato allo stadio per tifare la mia squadra del cuore, lo stesso cuore che mi ha portato ad agire d’impulso. Questa storia della pace tra me e Salvini è una bugia mediatica. Ora dice che mi offrirebbe un caffè, ma allo stadio ha cercato di farmi cacciare dal mio posto invano. La mia non è politica, è pre-politica, si parla di umanità. I miei non sono insulti, sono solo l’ennesima segnalazione urlata e frustrata verso il responsabile di innumerevoli ingiustizie".