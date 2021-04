Scandalo in Serbia: 15 mesi di carcere all’arbitro per un rigore contestato

Rigore ‘scandaloso’ nel 2018: arbitro condannato a 15 mesi di carcere in Serbia

L'arbitro Srdjan Obradovic di Jagodina è stato condannato a 15 mesi di carcere per abuso d'ufficio nella partita tra Spartak Subotica e Radnicki Nis, giocata il 13 maggio 2018 a Subotica. Obradović aveva concesso un rigore al 59' dopo il contrasto tra Čečarić, giocatore dello Spartak, e Stanković, calciatore del Radnički, trasformato in gol da Nikolić a favore dello Spartak. In quella partita ha poi indicato il dischetto del rigore per la seconda volta al 79' minuto. Nikolic ha segnato di nuovo, ma non è stato chiaro a nessuno cosa avesse visto l'arbitro di Jagodina. Tutti l'hanno definito un rigore "scandaloso". A seguire, Obradović ha anche espulso Milan Pavkov, l'allora calciatore del Radnički, chiamato in giudizio come testimone. L'arbitro ha mostrato a Milan Pavkov due cartellini gialli in soli due minuti. La testimonianza dell'arbitro: "Quando ho assegnato un calcio di rigore per i padroni di casa, Pavkov ha reagito dicendomi: "Cosa stai giocando a fare la scimmia". Mentre registravo le informazioni sul cartellino giallo sul mio taccuino, ero indignato, anche se gli ho detto di lasciarmi fare il mio lavoro. Tuttavia, Pavkov ha continuato a protestare e, mentre me ne andavo, ha detto: "Sei davvero una scimmia, cosa stai giudicando", ha detto Obraović in aula, "Dopodiché, per la seconda volta nell'intervallo di 10-15 secondi, gli ho mostrato di nuovo il cartellino giallo e poi quello rosso", ha detto al giudice.