Scandalo in Turchia, lo Yeni Malatyaspor esonera Sumudica: accuse velate di abusi sui suoi giocatori

Dalla Turchia una notizia che non ha niente a che fare con il calcio. L’allenatore Marius Sumudica viene esonerato dallo Yeni Malatyaspor. E qui nulla di strano. Ma sono le parole del suo traduttore ad aprire uno scandalo…

Niente di nuovo e sorprendente quando viene esonerato un allenatore. Siamo in Turchia. L’allenatore Marius Sumudica viene esonerato dallo Yeni Malatyaspor per i deludenti risultati raccolti in stagione. Ma un vero e proprio scandalo è scoppiato dopo che ha preso la parola il suo ex traduttore, al fianco di Sumudica nelle precedenti esperienze con Kayserispor, Gaziantep e Rizespor.