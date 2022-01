Scontri al derby Avellino-Paganese: 20 indagati per violenza e danneggiamenti

Sono venti le persone indagate per gli scontri tra paganesi e avellinesi dopo il derby di Lega Pro tra Avellino e Paganese.

La Digos, dopo mesi di indagini, ha individuato – come riporta “Il Quotidiano del Sud” – i presunti responsabili degli scontri avvenuti sul raccordo che collega Avellino a Salerno al termine del derby dello scorso 24 ottobre, documentato dalle foto di Primativvu.it. Le persone indagate sarebbero state identificate grazie ai video diffusi sui social e sulle chat di WhatsApp. Le perquisizioni hanno riguardato i 20 indagati nelle loro abitazioni: 15 persone di Pagani e 5 di Montoro, tutti sono indagati per blocco stradale. Per i tifosi avellinesi le accuse sono di tentata violenza privata e danneggiamento; per i paganesi invece danneggiamento, lesioni e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.