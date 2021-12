Senza pietà dopo il derby perso: tifosi Benfica, clicca qui per avvicinare Jorge Jesus al Flamengo!

Jorge Jesus si qualifica per gli ottavi di Champions, ma un nuovo sito sposta di 100 metri ad ogni click il tecnico del Benfica al ritorno sulle coste brasiliane per tornare ad allenare il Flamengo...

Battuto nel derby di Lisbona sabato dallo Sporting (1-3), il Benfica è ora al terzo posto nel campionato portoghese, a quattro punti dallo Sporting appunto e dal Porto. Un posto che non si addice ai tifosi, che additano Jorge Jesus, l'allenatore, come il principale colpevole. Al punto da avere un'idea a dir poco eccentrica, con un tocco di genialità. È stato creato un sito web per inviare virtualmente l'allenatore portoghese al Flamengo, club che il tecnico ha allenato durante la stagione 2019-2020. Il concetto è semplice: basta premere un pulsante per far avanzare un mini Jorge Jesus di 100 metri verso il Brasile. Finora il tecnico ha percorso 5.920 chilometri ed è ormai approdato sulle coste brasiliane.