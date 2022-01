Serie A, due giornate con 5000 tifosi: ritorno al sold out per il derby di Milano

Due giornate con limitazioni e poi...

Si apprendono le prime decisioni dal Consiglio Straordinario della Lega in corso attualmente. Per quanto riguarda gli accessi allo stadio, l'Assemblea della Lega calcio ha deciso che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. A questo punto, dovranno essere stabiliti i criteri per selezionare i tifosi ammessi sugli spalti, visto che diverse società hanno un numero di abbonati superiore a quella cifra.